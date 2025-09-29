Самарский школьник примет участие в финальном этапе V международной Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске

С 29 сентября по 3 октября состоится финальный этап V международной олимпиады по финансовой безопасности. Она впервые пройдет в Красноярске — на базе Сибирского федерального университета.

В финале примут участие около 600 школьников и студентов из 40 стран: Российской Федерации, Алжира, Аргентины, Армении, Бахрейна, Республики Беларусь, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, КНР, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Мавритании, Марокко, Мексики, Намибии, Омана, ОАЭ, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эфиопии, ЮАР, Турции, Иордании, Бангладеша, Мадагаскара и Уругвая.

Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области "Самарский региональный центр для одаренных детей" Иван Миронов.

"Основные этапы Олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тыс. человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведен тематический урок "Финансовая безопасность", утверждена "дорожная" карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и Международного движения по финансовой безопасности", — отметил заместитель председателя правительства России, Председатель организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности Дмитрий Чернышенко.

О ходе подготовки к Олимпиаде и мероприятиях, которые будут приурочены к финальной неделе, рассказал Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин: "В финале примут участие около 600 школьников и студентов — представители порядка 40 стран. Для ребят запланировано более 100 мероприятий по четырем основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. Программа традиционно будет включать панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности".

Цель Олимпиады — выявление талантливой молодежи, обладающей выдающимися способностями, знаниями и умениями, необходимыми для сферы финансовой безопасности, повышение интереса к вопросам обеспечения финансовой безопасности, содействие профессиональной ориентации школьников и студентов.

В мероприятиях финального этапа примут участие: заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители минобрнауки России, минфина России, Банка России, ряда других российских и зарубежных органов государственной власти, главы финансовых разведок нескольких стран, представители банковского сообщества и образовательных организаций.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности — к безопасности государства. Отметим, что Россия стала пионером в организации и проведении международной олимпиады по финансовой безопасности.

Ежегодно с 2021 года Росфинмониторинг, минобрнауки РФ и минпросвещения РФ проводят международную олимпиаду по финансовой безопасности для школьников 8–10-х классов и студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Мероприятие является частью международного движения по финансовой безопасности, участниками которого стали эксперты из 36 стран. "Инициатива Аугусто" о расширении международной олимпиады по финансовой безопасности до масштабов международного движения была озвучена студентом Федерального университета Рио-де-Жанейро и поддержана на полях финала олимпиады в 2023 году в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами.

Мероприятия Олимпиады проходят в течение всего года. В частности, 2025 году состоялись тематические уроки по финансовой безопасности "НЕдетские игры: 2.0. Дроп поневоле". В них приняли участие более 3,5 млн школьников и студентов из России и зарубежья. Очные уроки прошли в школах и вузах по всей России. Так, Центр межолимпиадной подготовки провел специализированные занятия с целью информирования об угрозах дропперства в школах и лицеях Москвы. Материалы уроков перевели на английский, арабский, испанский, китайский, португальский и французский языки, а затем разместили на международной образовательной платформе "Содружество". Лекции прошли в Азербайджане, Армении, Аргентине, Беларуси, Иране, Египте, Казахстане, Китае, Кыргызстане, а также в посольских школах в Алжире, Индонезии, Камбодже, Кувейте, Корее, Мозамбике, Сербии, Таиланде, Чили и Эфиопии. Партнерами Олимпиады выступают подразделения финансовой разведки стран-участниц Международного движения по финансовой безопасности и образовательные организации-участники Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Олимпиадные задания формируются на основе двух программ.

Для школьников — на основе программ общеобразовательных предметов:

• математика;

• информатика;

• обществознание.

Для студентов — на основе основных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки:

• юриспруденция;

• математика, прикладная математика и информатика, прикладная математика, математика и компьютерные науки, фундаментальная информатика и информационные технологии, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, информационная безопасность, бизнес-информатика;

• экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность;

• международные отношения, зарубежное регионоведение.

Программа финального этапа включает в себя образовательные, культурные и спортивные мероприятия, в числе которых: встречи с приглашенными экспертами и работодателями, практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, ярмарка вакансий и спортивные состязания. Также школьники и студенты смогут принять участие в проектной работе. Среди новых мероприятий этого года — фестиваль "Олимпиада в красках", на котором ребята продемонстрируют национальные костюмы, фотовыставка и различные спортивные активности. Во время олимпиады состоится международный форум "Риски новых технологий: диалог поколений в сфере финансовой безопасности", пройдет ряд экспертных встреч. Олимпиада откроет много новых талантов, позволит участникам реализовать яркие нестандартные идеи и поможет определиться с будущей профессией.

Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.