В Самарской области пройдет съезд учителей информатики

В пятницу, 19 сентября, в Самаре пройдет первый региональный съезд учителей, посвященный 40-летию преподавания информатики в школе. Он будет организован в образовательном центре "Южный город" (пос. Придорожный, Николаевский проспект, 50).

Яндекс Учебник совместно с благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова и министерством образования Самарской области подготовил специальную программу. С педагогами поговорят о будущем IT-образования и искусственном интеллекте, поделятся успешными методиками и разберут задания-ловушки в ЕГЭ.

Среди спикеров — один из авторов учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий и многие другие. По итогам мероприятия каждый педагог получит именной сертификат.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.