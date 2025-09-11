В Самарской области пройдет съезд учителей информатики

В пятницу, 19 сентября, в Самаре пройдет первый региональный съезд учителей, посвященный 40-летию преподавания информатики в школе. Он будет организован в образовательном центре "Южный город" (пос. Придорожный, Николаевский проспект, 50).
Яндекс Учебник совместно с благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова и министерством образования Самарской области подготовил специальную программу. С педагогами поговорят о будущем IT-образования и искусственном интеллекте, поделятся успешными методиками и разберут задания-ловушки в ЕГЭ.
Среди спикеров — один из авторов учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий и многие другие. По итогам мероприятия каждый педагог получит именной сертификат.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения