16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет съезд учителей информатики Самарских школьников приглашают в Школу юного тележурналиста В ПГУТИ прошел ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест" Олег Рыбин: "Утверждение о том, что на рынке побеждает лучший, работает, только когда рынок зарождается" Старт профориентационного курса для 8,5 млн школьников дадут на Восточном экономическом форуме

Образование Общество

В Самарской области пройдет съезд учителей информатики

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 сентября, в Самаре пройдет первый региональный съезд учителей, посвященный 40-летию преподавания информатики в школе. Он будет организован в образовательном центре "Южный город" (пос. Придорожный, Николаевский проспект, 50).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Яндекс Учебник совместно с благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова и министерством образования Самарской области подготовил специальную программу. С педагогами поговорят о будущем IT-образования и искусственном интеллекте, поделятся успешными методиками и разберут задания-ловушки в ЕГЭ.

Среди спикеров — один из авторов учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий и многие другие. По итогам мероприятия каждый педагог получит именной сертификат.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5