Общество

"Город БезОпасности": волонтёры КНПЗ напомнили школьникам золотые правила безопасности

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Волонтёры Куйбышевского НПЗ (входит в группу компаний "Роснефть") напомнили самарским школьникам золотые правила безопасного поведения в быту. Для занятий с детьми молодые специалисты предприятия разработали интерактивный обучающий проект-игру "Город БезОпасности". С начала учебного года в проекте уже приняли участие более 100 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Главная цель всех смоделированных ситуаций — повысить у ребят навыки самосохранения. Как вести себя, если на улице пытается заговорить незнакомец? Что делать, если в квартиру звонят и просят открыть дверь? Нужно ли отвечать на сообщения в мессенджерах с неизвестных номеров? Каковы первые действия, если в квартире появился запах газа? Ответы на эти и другие вопросы школьники получают в игровой форме.

Под руководством наставников ребята сыграли и разобрали различные сценки: как правильно вести себя на дороге, в общественных местах, в школе и дома. Нужные знания научат их избегать неприятных случаев и не рисковать своей жизнью и здоровьем.

Вопросам безопасности КНПЗ уделяет приоритетное внимание. И особое место в этом направлении занимает масштабная информационная работа среди подрастающего поколения. Образовательный волонтёрский проект самарских нефтепереработчиков стартовал в прошлом году и сразу полюбился юным горожанам. На тематических станциях с ребятами разбирают самые актуальные темы правильного поведения в различных жизненных ситуациях — как действовать в общественных местах и дома, чтобы сохранить свою безопасность, что делать, если нештатная ситуация произошла в отсутствие взрослых и многие другие.

