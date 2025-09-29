Автосалон, заинтересовавший Бастрыкина, начал выплаты потерпевшим

Представители автосалона, на который массово жаловались самарцы, организовывают выплаты потерпевшим. Об этом рассказал Волга Ньюс адвокат одного из пострадавших Виктор Фоефанов.
Как отмечает юрист, адвокаты со стороны автосалона активно встречаются с потерпевшими и возмещают денежные средства. В частности, с клиентом адвоката Виктора Фоефанова встреча была в минувшую субботу, были подписаны необходимые документы и сегодня деньги должны поступить.
Напомним, как рассказывал этот потерпевший, его сначала назойливо уговаривали сделать покупку машины, потом распечатали и дали договор с другими условиями — не теми, что были оговорены изначально.
"Примерно в 14:00 меня позвали в отдельный кабинет на втором этаже и показали платежный документ, где сумма выросла почти до 3 млн рублей. Я ответил, что меня это не устраивает, на что мне было сказано, что я подписал договор и выгоду они терять не собираются, и начали предлагать варианты подешевле, иначе я лишусь своего автомобиля и буду выплачивать всю сумму. Я начал писать заявление о разрыве договора, пришел старший менеджер и стал объяснять, что я потеряю больше этой суммы, если не соглашусь на их условия и предложил Renault Logan 2018 года выпуска за 1 040 000 рублей. Сюда же входила стоимость дополнительных услуг, о которых мне не говорили, предложив его посмотреть. Чтоб разрядить обстановку, предложили выйти на улицу, подышать, я согласился. Менеджер рассказывал о машине, что она не битая, не крашена, с маленьким пробегом 90 км", — вспоминал позже в разговоре со следователем Александр.
Еще какое-то время Александр пытался дозвониться через знакомых адвокатам, менеджеры объясняли, что надо подписывать оставшиеся документы.
"Приехала моя дочь, которая всеми силами пыталась меня отговорить от подписания документов, но я уже не соображал, что делаю, от усталости, плохого самочувствия и введения в заблуждение сотрудниками автосалона", — вспоминает Александр.
На подобные действия со стороны сотрудников автосалона поступали десятки жалоб от других клиентов. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По предварительной версии следствия, сотрудники салона принуждали клиентов покупать машины на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Последние комментарии
