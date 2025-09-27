В Сызрани госпитализирована водитель Kia, в которую въехал "китаец"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 сентября, в 00:30 в Сызрани на ул. Охотной 50-летний водитель Changan UNI-K решил развернуться через двойную сплошную и столкнулся с Kia Rio.

Фото: ГУ МВД по Самарской области