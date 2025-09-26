В утренней аварии на Московском шоссе столкнулись несколько автомобилей

В пятницу, 26 сентября, в 6:45 на перекрестке Московского шоссе и ул. Алма-Атинской столкнулись несколько автомобилей, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Lada Grantа двигался по Московскому Шоссе от улицы Дальней со сторону ул. Олимпийская. В районе дома № 15 он столкнулся с остановившимся на светофоре Volkswagen Passat, а тот, по инерции, наехал на "девятку" (ВАЗ 2109). После этого "Гранту" отбросило на стоящий Hyundai Creat.
С места ДТП для осмотра в больницу попали два пассажира Lada Granta. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для беспрепятственного проезда автотранспорта.
