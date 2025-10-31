Под Сызранью водитель фуры врезался в рыбный магазин

В пятницу, 31 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:00 36-летний водитель фуры Freightliner в районе дома № 49 по ул. Советской с. Переволоки съехал с дороги и врезался в здание магазина.

В результате пострадал сам водитель, его госпитализировали.