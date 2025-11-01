В Шенталинском районе "Гранта" насмерть сбила лося, водителя госпитализировали

В субботу, 1 ноября, в 8:10 на 48 км дороги "Клявлино-Шентала" произошло ДТП, в котором погиб лось. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, 65-летний водитель за рулем LADA Granta в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина госпитализирован, животное погибло.

На месте ДТП также работал дежурный караул 131 пожарно-спасательной части.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.