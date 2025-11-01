В Шенталинском районе "Гранта" насмерть сбила лося, водителя госпитализировали

В субботу, 1 ноября, в 8:10 на 48 км дороги "Клявлино-Шентала" произошло ДТП, в котором погиб лось. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, 65-летний водитель за рулем LADA Granta в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина госпитализирован, животное погибло.
На месте ДТП также работал дежурный караул 131 пожарно-спасательной части.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!