В Сызрани водитель на Volkswagen врезался в дерево

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 октября, в 20:55 в Сызрани 21-летний водитель за рулем Volkswagen Jetta врезался в дерево, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области