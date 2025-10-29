В Сызрани водитель на Volkswagen врезался в дерево

Во вторник, 28 октября, в 20:55 в Сызрани 21-летний водитель за рулем Volkswagen Jetta врезался в дерево, передает ГУ МВД по Самарской области.
"Он двигался по ул. Ульяновская в направлении ул. Декабристов. В пути следования, возле дома № 110 мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и совершил наезд на дерево", — отмечается в сообщении.
В результате 19-летняя женщина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.
