Под Сызранью улетел в кювет водитель Hyundai

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 ноября, в Сызранском районе Самарской области автомобилист пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"