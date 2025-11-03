ВАЗ и КамАЗ не поделили перекресток в Похвистневском районе, есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 2 ноября, в Похвистневском районе на нерегулируемом перекрестке 62-летний водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу КамАЗу и столкнулся с ним, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области