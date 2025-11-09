Двое человек пострадали при столкновении Lada Granta и двух Skoda в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 8 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области