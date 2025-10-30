На ул. Ново-Садовой водитель на Volkswagen "нырнул" в котлован

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего во дворе дома № 15 по ул. Ново-Садовой в Самаре.
В среду, 29 октября, в 19:10 водитель за рулем Volkswagen в условиях дождя наехал на металлические ограждения, установленные на проезжей части внутриквартального проезда, в месте проведения ремонтных работ. После этого мужчина съехал в котлован.
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
"По факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог, Госавтоинспекцией возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства происшествия", — отмечается в сообщении.
