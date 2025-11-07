В Сызранском районе госпитализировали водителя, слетевшего с трассы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 ноября, в 7:51 на 6 км трассы Урал-Усинское-Пионерский в Сызранском районе в кювет с трассы слетел Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС