В Самаре женщина на Lexus сбила выходившего из трамвая подростка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 1 ноября, в Железнодорожном районе Самары автомобиль Lexus NX 200 сбил 14-летнего подростка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области