Пьяный водитель сбил двух велосипедистов в Сызрани

В четверг, 30 октября, в Сызрани в ДТП пострадали двое велосипедистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:35 24-летний нетрезвый парень без водительских прав сел за руль Geely. В районе дома № 55 по ул. Новостроящейся он не справился с управлением и сбил 16-летнюю девушку и 38-летнего мужчину, ехавших на велосипедах по краю проезжей части. Автомобиль же после удара съехал в кювет.

В результате велосипедистов госпитализировали с травмами.