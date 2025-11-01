В Самаре под колесами Volkswagen скончалась пожилая женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 1 ноября, в 6:35 на пересечении Московского шоссе и ул. Революционной в Самаре под колесами иномарки погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области