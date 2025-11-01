Жительница Самары оформила на мошенников кредит на 1,8 млн рублей

В Самаре 46-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В чате одного из мессенджеров она получила предложение о подработке. Неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании, рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные зарубежные бизнес проекты.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму более 1, 8 млн рублей и перевела на указанный незнакомцем счет. После женщина стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенничества, жительница Самары обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.