В Самарской области водитель "Газели" насмерть сбил пешехода

В субботу, 8 ноября, в Чапаевске пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области