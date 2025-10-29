В Самаре после ДТП в больницу попали два человека

Во вторник, 28 октября, в 12:30 в Октябрьском районе Самары столкнулись Renault Sandero и "семерка", из-за чего в больницу попали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 53-летний водитель за рулем Renault Sandero следовал по ул. Тихвинская. В пути следования, напротив дому № 208 по ул. Ново- Садовая, нарушив требования п. 13.9 ПДД РФ, он столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 42-летнего водителя.В результате 76-летняя женщина-пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля были госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!