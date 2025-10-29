В Самаре после ДТП в больницу попали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 октября, в 12:30 в Октябрьском районе Самары столкнулись Renault Sandero и "семерка", из-за чего в больницу попали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области