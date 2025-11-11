18-летняя автомобилистка погибла на трассе в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 11 ноября, в Сергиевском районе Самарской области в ДТП погибла автомобилистка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"