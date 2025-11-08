В Самаре за день сбили двух велосипедистов

В пятницу, 7 ноября, в Самаре два велосипедиста попали под автомобили, сообщает региональное ГУ МВД.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 15:00 в районе д. 40 по ул. Арцыбушевской 58-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок, который пересекал проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу не спешившись, был доставлен в лечебное учреждение.

В 18:20 напротив д. 128 по Московскому шоссе 25-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. С места ДТП велосипедист доставлен в лечебное учреждение.