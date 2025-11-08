В Самаре за день сбили двух велосипедистов

В пятницу, 7 ноября, в Самаре два велосипедиста попали под автомобили, сообщает региональное ГУ МВД.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 15:00 в районе д. 40 по ул. Арцыбушевской 58-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок, который пересекал проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу не спешившись, был доставлен в лечебное учреждение.
В 18:20 напротив д. 128 по Московскому шоссе 25-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. С места ДТП велосипедист доставлен в лечебное учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!