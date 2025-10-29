16+
ДТП Происшествия

Два большегруза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 29 октября, в Самарской области произошло ДТП с двумя большегрузами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 8:50 57-летний водитель фуры DAF на 912 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший SITRAK под управлением 40-летнего мужчины.

В результате пострадал водитель DAF.

