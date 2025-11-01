Сбил пешехода и оттащил в лесополосу умирать: в Самарской области будут судить водителя

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинение 37-летнему участнику смертельного ДТП.

По версии следствия, в июне 2025 г. на трассе Самара — Волгоград автомобилист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик. Вот только в этот момент обгон уже совершал другой автомобиль. В итоге обвиняемому пришлось выехать на левую обочину, где он сбил пешехода.

После этого водитель оттащил находившегося без сознания пострадавшего в лесополосу недалеко от места ДТП и уехал. Машину он в тот же день продал знакомому. Пешеход же, оставшись без помощи, скончался. Тело обнаружили только тогда, когда мужчину начали искать как пропавшего без вести.

Водителя обвинили по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"). Сейчас дела направили в суд.