Сбил пешехода и оттащил в лесополосу умирать: в Самарской области будут судить водителя

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинение 37-летнему участнику смертельного ДТП.
По версии следствия, в июне 2025 г. на трассе Самара — Волгоград автомобилист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик. Вот только в этот момент обгон уже совершал другой автомобиль. В итоге обвиняемому пришлось выехать на левую обочину, где он сбил пешехода.
После этого водитель оттащил находившегося без сознания пострадавшего в лесополосу недалеко от места ДТП и уехал. Машину он в тот же день продал знакомому. Пешеход же, оставшись без помощи, скончался. Тело обнаружили только тогда, когда мужчину начали искать как пропавшего без вести.
Водителя обвинили по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"). Сейчас дела направили в суд.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!