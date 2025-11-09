Три водителя пострадали в ДТП на трассе Самара — Волгоград

В субботу, 8 ноября, в Чапаевске произошло ДТП, в котором пострадали три автомобилиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:25 22-летний водитель грузовика FAW на 101 км дороги Самара — Волгоград не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Toyota Corolla под управлением 49-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на ВАЗ-2115, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В аварии пострадали все три водителя.