В Сызрани в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

В воскресенье, 28 сентября, в Сызрани в районе дома № 118 по ул. Ульяновская столкнулись автомобили Kia Seltos и Kia Spectra, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 08:50, Kia Seltos на перекрестке неравнозначных дорог не уступил и столкнулся с Kia Spectra.

В результате пострадал восьмилетний пассажир Spectra. "Скорой помощью" он доставлен в медицинское учреждение.