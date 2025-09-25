Самарская полиция разбирается в конфликте школьников и родителя

Полицейские начали проверку из-за конфликта школьников со взрослым в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте, произошедшем между учениками школы в Кировском районе и родителем одного из школьников. В связи с этим в полицию обратились законный представитель одного из несовершеннолетних участников инцидента и администрация школы.