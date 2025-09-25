В Самаре госпитализировали мотоциклиста, не поделившего дорогу с Opel

В среду, 24 сентября, в Октябрьском районе Самары столкнулись Opel и мотоцикл BMW, передает ГУ МВД по Самарской области.

В 15:05 51-летний водитель Opel, двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Революционная в направлении пр. Масленикова, в нарушении ПДД, перестраиваясь, не уступил дорогу мотоциклу BMW под управлением 40-летнего водителя, который двигался по Московскому шоссе в попутном направлении.

Пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.