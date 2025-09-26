Самарские полицейские разыскали водителя, катавшего подростков на капоте

В Самаре привлекли к административной ответственности водителя, прокатившего пассажиров на капоте ВАЗ-2112. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 24 сентября на ул. Ташкентской. Видео грубого нарушения ПДД распространилось в интернете. В тот же день полицейские установили личности водителя и его пассажиров.

За рулем был 19-летний парень без водительских прав. Он признал вину в нарушении и сказал, что не думал о последствиях своих действий. Молодому человеку вменили четыре административных нарушения. С его несовершеннолетними пассажирами провели профилактические беседы.