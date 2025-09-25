Полиция разбирается в нападении на инвалидов в общежитии колледжа

Сотрудники МВД ведут доследственную проверку по сообщению об избиении студентов Кинель-Черкасского медицинского колледжа. Молодые люди пожаловались на инцидент в соцсетях.

Студенты рассказывают, что являются инвалидами первой, второй и третьей групп. "Мы поступили в колледж два года назад. Несмотря на инвалидность, мы хотим жить и работать, и помогать людям. Также мы являемся волонтерами и делаем массаж тем, кто получил травмы на СВО", - рассказали студенты.

При этом, по их словам, до студентов домогается преподаватель. Также по словам молодых людей, куратор группы якобы не исполняла обязанности, поэтому они попросили сменить ее. Это было сделано. Якобы после этого прошлый куратор попросила студента, с которым сожительствует, избить "недовольных". Три человека выбили дверь в их комнату и избили.

"Когда они нас избивали, сказали - это вам за кураторов. И все это происходило на глазах охраны, вахтера под камерами, в общежитии есть видеонаблюдение! Мы обратились в полицию и вызвали "скорую помощь". Потому что "скорую" нам так и не вызвали. "Скорую" вызывают только по согласованию коменданта", - пишут студенты в соцсетях.

По их мнению, нападавших полиция не забрала, поскольку рядом стояла один из педагогов и говорила, что резонанс не нужен. Кроме того, с их слов, педагог позвонила в больницу и попросила не принимать избитых.

"Мы через несколько часов выехали в Самару, чтобы получить медицинскую помощь, в которой нам отказали в ЦРБ в Кинель-Черкассах, и снять побои. Сняли побои, справки прилагаем. Мы временно прописаны в общежитии медицинского колледжа, но не можем там находиться, потому что это несет угрозу нашей жизни. Нашим жизням угрожает опасность в Кинель-Черкассах. Помогите, пожалуйста, нам спокойно доучиться в медицинском колледже и наказать всех, кто нас избил", - пишут студенты.

Они также приложили видео последствий побоев и разгромленной комнаты общежития - разбитая мебель валяется на полу, дверь выбита, на полу и стене следы опрокинутого кофейного напитка.

Журналист Волга Ньюс звонила директору колледжа, но секретарь сообщила, что сегодня его нет на месте. По другому телефону колледжа услышали вопрос корреспондента, но ответили, что сейчас всем очень некогда разговаривать, поскольку на следующей неделе большое мероприятие, к которому все готовятся.

Меж тем СМИ привели версию руководителя филиала медколледжа Натальи Лазаревой. Согласно приведенной цитате, конфликт возник на почве личной неприязни. У студентов якобы были разные взгляды на жизнь, на отношение к людям и преподавателям. Согласно этой версии, правоохранители и "скорая" были вызваны, а серьезные травмы получил один из инициаторов нападения.

В комментариях под постом студентов в соцсетях мнения разошлись.

"Я бывшая студентка Кинель-Черкасского медицинского колледжа, выпустилась в 2024 году. Жила в общежитии все четыре года. От лица бывшей старосты общежития хочу сказать - все, что написано в посте, - абсолютная ложь и провокация! Комендант общежития работает уже много лет, это лучшая и прекрасная, добрая женщина, всегда хорошо относилась и относится до сих пор к студентам данного колледжа. Всегда поддержит, даст совет, поможет в любых ситуациях. Наш комендант - душа общежития, мы всегда проводили кучу мероприятий, и проходили они на высшем уровне", - пишет свое мнение одна из девушек.

Мы обратились за разъяснениями в полицию. "По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.