В Чапаевске ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под колеса Niva

В субботу, 27 сентября, около 17:13 в Чапаевске напротив дома № 5 по ул. Запорожской 22-летний водитель Chevrolet Niva допустил наезд на четырехлетнего пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области