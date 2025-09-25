Пришел по записи: стали известны подробности "нападения" мужчины на ученика в самарской школе

Утром 25 сентября в соцсетях появились видео- и аудиозапись конфликта в самарской школе № 101 Кировского района Самары между учеником и отцом другого ученика.

В том числе со стороны мужчины звучат слова: "Еще раз пальцем его тронешь, я тебя завалю прям здесь. Клянусь Аллахом!". Сообщается, что мужчина хватал учащегося за шею. А по словам очевидца, родители теперь боятся пускать детей в школу. По факту выявленной в соцсетях видеозаписи начали проверку сотрудники полиции.

В управлении Следственного комитета по Самарской области сообщили, что проводят проверку по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Уточняется, что сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент Волга Ньюс пытался дозвониться до директора школы, но телефон, номер которого опубликован на интернет-страничке учебного учреждения, не отвечал. Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу администрации Самары.

"По информации руководства школы № 101, 23 сентября, в 15:00, в школу по предварительной записи пришел отец одного из учеников. В коридоре школы у него произошел конфликт с одним из воспитанников. Заместитель директора школы и советник по воспитательной работе конфликт урегулировали в форме переговоров. В адрес полиции руководство школы направило заявление для дальнейшего расследования произошедшего", — рассказали в горадминистрации.