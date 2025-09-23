В Самаре в ДТП погибла мотоциклистка

В понедельник, 22 сентября, в 21:23 в Самаре столкнулись HAVAL и мотоцикл, погибла водитель двухколесного транспорта, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 37-летняя женщина на мотоцикле Kawasaki двигалась по ул. Демократической со стороны ул. Ташкентской в направлении Волжского шоссе.

На пересечении ул. Демократической и Арена 2018 она столкнулась с автомобилем HAVAL под управлением 34-летней женщины, которая двигалась в сторону Студеного оврага. Водитель мотоцикла скончалась на месте ДТП в автомобиле скорой медицинской помощи.