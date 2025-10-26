В Сызранском районе мужчина погиб под колесами КамАЗа

В субботу, 25 октября, в 22:20 во время тумана 32-летний водитель, управляя КамАЗом с полуприцепом, на 23 км дороги "Обход г. Сызрани", при обгоне совершил наезд на 56-летнего пешехода, который двигался по встречной полосе.
Мужчина скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!