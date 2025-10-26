В Сызранском районе мужчина погиб под колесами КамАЗа

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 октября, в 22:20 во время тумана 32-летний водитель, управляя КамАЗом с полуприцепом, на 23 км дороги "Обход г. Сызрани", при обгоне совершил наезд на 56-летнего пешехода, который двигался по встречной полосе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области