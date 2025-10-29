В Тольятти столкнулись Datsun и Lada Grantа, погиб один из водителей

Во вторник, 28 октября, в 23:45 в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель Datsun двигался по ул. Тополиной со стороны Южного шоссе в направлении ул. 70 лет Октября. В пути следования, на перекрестке ул. Тополиной и ул. 70 лет Октября, водитель при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Lada Grantа под управлением 27-летнего водителя, который ехал по "встречке".

Водитель "Гранты" погиб на месте ДТП. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.