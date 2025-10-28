В Отрадном под колеса иномарки попала пешеход-нарушитель

В понедельник, 27 октября, в Отрадном в 19:40 возле дома № 6 ул. Пионерская мужчина на Hyundai Elantra наехал на пешехода.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 59-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Она госпитализирована в больницу.