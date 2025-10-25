Госпитализирован подросток, которого на переходе в Самаре сбил грузовик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 октября, в 14:15 в районе дома № 2 по Зубчаниновскому шоссе водитель большегруза Howo T5G наехал на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области