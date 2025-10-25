Двое мужчин госпитализированы после ДТП на ул. Вокзальной в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 октября, в Тольятти 50-летний водитель автомобиля Lada Kalina в районе дома № 102а по ул. Вокзальной при развороте допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области