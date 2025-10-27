Шестилетняя девочка пострадала при столкновении Nissan и Chery в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 26 октября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области