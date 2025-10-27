На трассе "Обход Тольятти" водитель автобуса сбил лося

В воскресенье, 26 октября, в 19:15 на 92 км автодороги "Обход Тольятти", произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на дикое животное. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 62-летний водитель за рулем автобуса VSN-700 в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия (ограниченную видимость), не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и, при возникновении опасности, не принял возможных мер к снижению скорости и полной остановке, в результате чего наехал на лося, перебегавшего проезжую часть.
На месте ДТП сотрудниками полиции проведены регламентные действия по оформлению дорожно-транспортного происшествия, Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!