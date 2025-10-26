16+
Под Тольятти погиб водитель сломавшегося авто, на которого наехала иномарка Появились подробности ДТП с автобусом, в котором пострадали дети В Самаре в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Двое мужчин госпитализированы после ДТП на ул. Вокзальной в Тольятти Госпитализирован подросток, которого на переходе в Самаре сбил грузовик

ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство здравоохранения Самарской области рассказало о состоянии детей, пострадавших в ДТП в субботу, 25 октября.

Напомним, дорожная авария произошла в Самаре на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова. Пострадали восемь человек, из них четверо детей. 

"В этот день в Самаре в УСЦ "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания", — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, находятся в сопровождении тренера и родителей.

"Трое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии.  Минздрав держит ситуацию на контроле", — отмечает пресс-служба ведомства.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

