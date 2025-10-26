Появились подробности ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

Министерство здравоохранения Самарской области рассказало о состоянии детей, пострадавших в ДТП в субботу, 25 октября.
Напомним, дорожная авария произошла в Самаре на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова. Пострадали восемь человек, из них четверо детей.
"В этот день в Самаре в УСЦ "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания", — говорится в сообщении министерства.
В настоящее время спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, находятся в сопровождении тренера и родителей.
"Трое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Минздрав держит ситуацию на контроле", — отмечает пресс-служба ведомства.
По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В ходе расследования уголовного дела будут допрошены водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!