Появились подробности ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

Министерство здравоохранения Самарской области рассказало о состоянии детей, пострадавших в ДТП в субботу, 25 октября.

Напомним, дорожная авария произошла в Самаре на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова. Пострадали восемь человек, из них четверо детей.

"В этот день в Самаре в УСЦ "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания", — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время спортсмены находятся в больнице под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Остальные дети из автобуса не пострадали, находятся в сопровождении тренера и родителей.

"Трое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Минздрав держит ситуацию на контроле", — отмечает пресс-служба ведомства.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.