Под Тольятти погиб водитель сломавшегося авто, на которого наехала иномарка

В субботу, 25 октября, на 16 км дороги "Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец - Ермаково" в 18:10 59-летний водитель на Renault наехал на мужчину, у которого сломался на проезжей части автомобиль.

Фото: ГУ МВД по Самарской области