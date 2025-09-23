Житель Самарской области потерял глаз на производстве

В Самарской области местному жителю выплатят 2 млн руб. за тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее в цеху полировки на станции оборотного водоснабжения в пос. Смышляевка Волжского района находившийся под давлением шланг отсоединился и попал в глаз работнику. В результате медикам пришлось удалить глаз пострадавшему, также мужчине потребовалась длительная реабилитация.

Позже районная прокуратура подала иск к работодателю пострадавшего о взыскании компенсации морального вреда 2 млн рублей. Суд этот иск удовлетворил.