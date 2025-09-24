Более 50 пострадавших: в Самаре неизвестные массово отравили домашних питомцев

В воскресенье вечером, 21 сентября, жители 13 мкрн Кировского района Самары столкнулись со странной ситуацией: домашние "хвостики" после прогулки на улице резко почувствовали острое недомогание.

Одним из первых об отравлении сообщил владелец французского бульдога, написав в общедомовой чат. Следом посыпались и другие жалобы. Под удар, в основном, попали мелкие породы домашних собак: чихуахуа, той-терьеры, пинчеры.

"Хозяин бульдога рассказал, что его собака даже не успела ничего подобрать, только понюхала. Но этого оказалось достаточно. Буквально через час после того, как они пришли домой, псу стало плохо. В больницу его доставили уже в тяжелом состоянии, а через сутки он умер", — поясняет председатель районного ТОС и председатель дома № 70 по ул. Димитрова Любовь Родина, владелица погибшего кота.

К настоящему моменту известно о шести погибших псах. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, погибло несколько кошек - домашних и уличных. Также очевидцы сообщили о дохлых воробьях, которые валялись неподалеку от отравленной тушенки.

Встревоженные жильцы, осмотрев ближайшие окрестности, обнаружили стеклянные банки, в которых была отравленная пища.

"С каждым днем число погибших увеличивается — умирают те, кто до этого находился в тяжелом состоянии. Как мне написала директор ветеринарной клиники, по всему городу в разных ветклиниках находится сейчас в районе 50 собак. И все — из нашего микрорайона", — продолжает Любовь Родина.

Тушенку отправили на экспертизу. Результат должен прийти в ближайшее время.

"Отравлены животные сильнодействующим, неизвестным ядом, а с животными зачастую гуляют дети, которые так же могут быть подвержены отравлению, — выражают обеспокоенность жильцы. — Отравленная тушенка была раскидана по ул. Димитрова рядом с домами №№ 56,70. Возможно, есть где-то еще по 13 микрорайону".

Жители пострадавших "хвостиков" написали заявления в полицию и УФСБ, записали видео-обращение к губернатору Вячеславу Федорищеву с просьбой вмешаться в ситуацию и обязать профильные ведомства провести тщательное расследование. Самарцы встревожены и растеряны: мест, где можно было бы погулять с животными безопасно, в микрорайоне не осталось.

"Число погибших животных каждый день увеличивается. Это не просто цифры, это члены наших семей, которые умирают в страшных мучениях. Они не уходят тихо. Они кричат, и их крики похожи на человеческие.Те, кому удалось выжить, обречены на долгие страдания. Их жизнь превратилась в кошмар: они отказываются от еды и воды, слепнут и, дезориентированные в пространстве, бьются головой о стены, не могут сходить в туалет — их тела парализованы болью… Мы умоляем о помощи. Мы требуем правосудия, — призывают владельцы пострадавших питомцев. — Без огласки нет шанса найти тех, кто превратил наш дом в полигон для жестокости".