В Самаре при столкновении мотоцикла и LADA Vesta пострадали два человека

В воскресенье, 21 сентября, в Кировском районе Самары из-за столкновения мотоцикла и "Весты" в больницу попали пожилой мужчина и подросток. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области