В Самаре при столкновении мотоцикла и LADA Vesta пострадали два человека

В воскресенье, 21 сентября, в Кировском районе Самары из-за столкновения мотоцикла и "Весты" в больницу попали пожилой мужчина и подросток. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 10:00 18-летний водитель, управляя мотоциклом "BRZ B", двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны ул. Земеца в направлении ул. Магистральной. В пути следования, напротив дома № 133, он допустил столкновение с LADA Vestа под управлением 69-летнего мужчины.
Водитель и 15-летний пассажир госпитализированы с места ДТП.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!