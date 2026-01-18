На магистрали "Центральная" в ДТП пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 17 января, в Кировском районе Самары на магистрали "Центральная" столкнулись Mitsubishi Pajero и Daewoo Gentra, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области