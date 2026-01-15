В Сергиевском районе легковушка сбила двух пешеходов

В среду, 14 января, в Сергиевском районе водитель автомобиля Lada Granta совершила наезд на пешеходов — 39-летнего мужчину и 7-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 07:40 29-летняя водитель легковушки, осуществляя движение по ул. Северная у дома №21, не выбрала безопасный боковой интервал движения и сбила пешеходов, находившихся у края проезжей части. Затем Granta наехала на припаркованный грузовик Volvo.
Пострадавшие пешеходы госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!