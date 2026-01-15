В Сергиевском районе легковушка сбила двух пешеходов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 января, в Сергиевском районе водитель автомобиля Lada Granta совершила наезд на пешеходов — 39-летнего мужчину и 7-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области