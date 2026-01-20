В Самаре автомобилистка насмерть сбила пешехода

Во вторник, 20 января, в Самаре произошло смертельное ДТП с пешеходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:10 42-летняя женщина на Suzuki ехала по ул. Мичурина и в районе дома №137 сбила 85-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте.