В Самаре девочка-подросток попала под колеса BMW

В пятницу, 16 января, в Промышленном районе Самары автомобиль BMW X3 сбил 14-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области