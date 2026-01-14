В Самаре не поделили дорогу Renault и Volkswagen

Во вторник, 13 января, в 13:50 в Куйбышевском районе Самары столкнулись Renault Logan и Volkswagen Golf, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 38-летний водитель Renault Logan двигался по ул. Уральской со стороны ул. Старо-Набережной в направлении ул. Утевской. В пути следования он нарушил требования ПДД — при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Golf под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по ул. Уральской во встречном направлении прямо. С места ДТП госпитализирован водитель немецкой иномарки.